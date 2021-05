Pepe Reina si racconta a Tell Me: “Mio padre è un esempio di vita. Terminata la carriera da calciatore voglio fare l’allenatore” – VIDEO





Ieri alle ore 21:00 la settima puntata di ‘Tell me’, la nuova trasmissione condotta da Sabrina Cavezza: protagonista della sesta lunga intervista, Pepe Reina. Per conoscere non solo il calciatore, ma anche l’uomo, dentro e fuori dal campo. La S.S. Lazio ha postato sui social un piccolissimo estratto del racconto del portiere biancoceleste in merito al rapporto con suo padre Miguèl:

“Quando vedo mio padre è come guardarmi allo specchio, mio papà è il mio esempio di vita e in futuro mi auguro di diventarlo anch’io per i miei figli. La sua personalità, la sua generosità, il suo altruismo lo fa essere unico”.

Il portiere spagnolo ha poi parlato del suo futuro e del rapporto con i figli: “Il calcio è stata la mia passione fin da quando ero bambino. Esisteva una libertà che oggi non c’è, si usciva e si tornava a casa all’ora di cena Nella mia casa c’è sempre stato il rispetto delle regole. Fino a quando mi sono dovuto spostare a 13 anni per il calcio, mi divertito molto insieme ai miei fratelli. Sono stato sempre un privilegiato, prima di tutto per la famiglia che ho avuto. Mi sono dovuto staccare per migliorare come calciatore, e devo dire che ne è valsa la pena. Nella mia famiglia, mia moglie è un po’ più severa, io sono leggermente più “morbido”. Ai nostri figli diciamo sempre la stessa cosa. Le pagelle sono importanti fino a un certo punto, i professori devono parlare dei miei figli come ragazzi per bene. La mia idea è quella di tornare in Spagna, a Madrid dove abbiamo una casa, un progetto e un’idea di vita. Desidero fare l’allenatore, la famiglia dovrà avere ancora un po’ di pazienza pazienza, vedremo dove il calcio ci porterà”.

