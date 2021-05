Serie A, Osimhen trascina il Napoli alla vittoria. Pari ad Udine





Questo pomeriggio è iniziata la 35esima giornata di Serie A Tim. Il turno di campionato si è aperto con due gare, entrambe con fischio d’inizio alle ore 15,00 (Spezia-Napoli 1-4 e Udinese-Bologna 1-1). In trasferta la squadra di Gattuso ha battuto quella di mister Italiano, grazie alla doppietta di Osimhen, ed alle reti di Zielinski e Lozano; per i padroni di casa in gol Piccoli. I partenopei continuano così la loro corsa alla Champions. L’Udinese invece, tra le mura amiche, pareggia con il Bologna: alla marcatura di De Paul ha risposto Orsolini.

