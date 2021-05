Corsa Champions terminata per la Lazio? I numeri dicono di no, ma ora dipende anche dalle altre: i precedenti





La caduta della Lazio a Firenze sembra aver affievolito quel poco di speranza che il popolo biancoceleste aveva per qualificarsi, per il secondo anno consecutivo, nell’Europa che conta, quella che era stata sfiorata una sola volta nel 2015 con i preliminari e che mancava, concretamente, dal 2007. Il ritorno in questa competizione, nella stagione attuale, non è stato per niente male: un girone superato con ottime prestazioni ed un ritorno tra le 16 squadre più forti d’Europa, un traguardo che mancava da 20 anni in una stagione che, tra alti e bassi, ha visto una Lazio che a tratti ha saputo contraddistinguersi, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto nei primi anni di Inzaghi ma non per questo meno efficace. I punti, infatti, sono arrivati. Ma la sconfitta di ieri ha lasciato un amaro in bocca che, a meno di grandi cadute da parte delle dirette concorrenti, ben 4, Lazio esclusa, per 3 posti, vedrà il sogno sfumare. Ma non tutto è perduto, almeno a livello matematico. Un pareggio questa sera tra Milan e Juve porterebbe le due squadre a 6 punti dalla Lazio che, ricordiamo, ha una partita in meno. Ovviamente non si possono fare calcoli, in quanto Lazio-Torino non sarà una partita facile ed ogni punto è da conquistare con il sudore, in questa fase della stagione. Ma se si considerano gli anni passati, i biancocelesti hanno quantomeno il dovere di crederci e provarci. La stagione 2018/19 sarebbe dovuta essere quella della conferma, quella del salto di qualità, dopo la buona stagione dell’anno precedente in cui la Champions è sfumata nelle ultime giornate. Invece, Coppa Italia e delle ottime prestazioni a parte, la Lazio si è trovata nelle ultime giornate a giocarsi la qualificazione in Europa League, con un Atalanta lanciatissima ed un Inter che, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato la qualificazione nell’Europa che conta solo all’ultima giornata. Qualificazione, quest’ultima per i nerazzurri, che arrivò proprio contro la Lazio all’Olimpico: i biancocelesti erano i favoriti per qualificarsi, soprattutto dopo la caduta dell’Inter in casa contro il Sassuolo ed un match point fallito in quel di Crotone che i laziali, probabilmente, hanno maledetto più della partita stessa contro l’Inter. Ma il punto è questo: l’Inter si è qualificata pur cadendo alla penultima giornata in casa. E’ vero che le pretendenti alla qualificazione non erano così numerose, ma la lezione che imparò la Lazio è quella di crederci fino all’ultimo minuto del campionato. La stagione precedente, la prima di Inzaghi, era quella della rifondazione dopo Pioli. Una Lazio che per una parte della stagione ha potuto anche sperare nella qualificazione in Champions, dovendosi poi “accontentare” del ritorno in Europa League, la cui corsa si fermerà ai quarti di finale contro il Salisburgo la stagione successiva. Era comunque un inizio.

