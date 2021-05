CorSera | Inzaghi deluso: «Brutta botta, ma andiamo avanti a testa alta»





Lazio, sfuma la Champions. «In Europa comunque per la quinta volta consecutiva».

La Lazio è più viola della Fiorentina, ma per la rabbia. Per una Champions che sta scappando via, per una partita che andava interpretata in un altro modo, per un gol fallito da Correa che poteva dare tutta un’altra impronta alla serata del «Franchi». Niente di tutto questo: la straordinaria serie di 11 vittorie consecutive in casa è stata oscurata dalla quinta sconfitta nelle ultime sette trasferte, che poi è la decima complessiva stagionale. Troppi, i passi falsi, per sperare di completare la rimonta. «C’è delusione – dice Inzaghi, senza girarci attorno – Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e tosta: nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, poi gli episodi hanno indirizzato la partita. Sul loro gol dovevamo difendere meglio, poi nel secondo tempo la partita è stata spezzettata e si è giocato poco. Dopo un primo tempo così non dovevamo andare al riposo in svantaggio». Non è stata la solita Lazio veloce nella circolazione del pallone; è stata invece la solita Lazio dell’ultimo periodo in difesa. Tutti fermi sul cross basso che ha portato Vlahovic a sbloccare il risultato, e a un giocatore che ha sfondato il muro dei 20 gol non si può concedere quello che ha concesso la Lazio. «Abbiamo girato troppo lentamente la palla, anche se sapevamo che avremmo trovato una squadra che difende bene – ancora Inzaghi – Non abbiamo finalizzato, poi sul gol ci abbiamo messo del nostro». E ci si sono messi anche problemi individuali, come quello che sta limitando le prestazioni di Luis Alberto («Da 25 giorni convive con un problema importante alla caviglia») e la febbre a 38° che ha debilitato Lazzari, poi sostituito nel corso della ripresa. «Mancano quattro partite – spiega l’allenatore -. Cercheremo di recuperare forze ed energie. Probabilmente, ai problemi ci si mette anche la frattura del naso di Milinkovic-Savic, che è voluto rimanere in campo a tutti i costi ma credo si sia rotto il naso. Abbiamo ancora 12 punti a disposizione per completare questo grandissimo cammino: nel girone di andata abbiamo perso qualche punto complice la Champions e il Covid, ma tutte le squadre hanno avuto problematiche, quindi questo non deve essere un alibi. Dobbiamo andare avanti a testa alta, sapendo che saremo ancora nelle coppe europee per il quinto anno consecutivo, ma è chiaro che c’è rammarico, anche perché nel secondo tempo si sono giocati sì e no 20 minuti». Oggi giocheranno l’Atalanta a Parma e poi in serata c’è Juventus-Milan. Per qualche ora, la classifica è quella senza l’asterisco della partita in meno, e a guardarla così non fa un bell’effetto. I punti dal terzo e dal quarto posto sono 5: potrebbero diventare 8 e poi ridiventare 5 battendo il Torino, ma il tempo stringe e le partite sono sempre meno. Un’altra Champions è appesa a un filo.

Corriere della Sera

