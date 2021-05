La Repubblica | Inzaghi inciampa ora la Champions è più lontana





Contro la Fiorentina Correa sbaglia, Vlahovic no. Si rivede Luiz Felipe. Espulso Pereira.

Niente scatto Champions. La Lazio cade nella fondamentale tappa di Firenze e perde terreno nella corsa al quarto posto. Contro i viola, serata no: finisce 2-0 con la doppietta di Vlahovic. Sottotono e poco brillanti, i biancocelesti si rammaricano per un paio di grandi occasioni non concretizzate nel primo tempo: su tutte, il tiro a botta sicura di Correa salvato sulla linea da Dragowski. Per provare a recuperarla, nel finale Inzaghi ha abbandonato il suo 3-5-2 per schierare una Lazio a trazione offensiva con 4 difensori e Pereira alle spalle di Immobile e Correa: il brasiliano nel finale è stato espulso per doppio giallo. Ammonito anche Leiva, che era diffidato e salterà il Parma: ci sarà contro la Roma. L’ex Liverpool ha ricevuto il cartellino per un fallo su Ribery, uno dei migliori per la Fiorentina. Il 38enne è stato accostato nelle ultime settimane alla Lazio. «Sono solo invenzioni. È un grande giocatore, ma noi andiamo avanti per la nostra strada», ha chiarito il ds biancoceleste Igli Tare. Centotredici giorni dopo l’ultima partita, il derby contro la Roma, ieri nella ripresa si è rivisto in campo Luiz Felipe, che il 22 gennaio scorso si era operato alla caviglia. «Sono felice di essere tornato con la squadra, mi erano mancati tutti molto. Sono stato in Germania ma ho sempre sentito i ragazzi perché — ha spiegato il difensore — abbiamo un grande gruppo, che mi ha sempre fatto sorridere». Sperava invece di rientrare a Firenze Escalante, che non è riuscito a recuperare dal problema al polpaccio. Il centrocampista argentino rischia di saltare anche il Parma, mercoledì all’Olimpico (ore 20,45). Stesso discorso per Caicedo, alle prese da tempo con la fascite plantare: Inzaghi lo aspetta, vuole riaverlo a disposizione per la Roma sabato prossimo. Due giorni prima del derby, giovedì 13, ci sarà l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso della Lazio, che vuole ottenere il 3-0 contro il Torino. I primi due gradi di giudizio, il giudice sportivo e la Corte sportiva d’appello, hanno dato ragione ai granata, bloccati in isolamento da un provvedimento della Asl locale. La Lazio insiste e si presenterà con una corposa difesa, compreso l’intervento del giurista Vaccarella: se la sentenza non le darà ragione, la Lega ha già fissato il recupero per martedì 18 maggio.

