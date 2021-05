Lazio, la seconda squadra d’Europa con più cartellini gialli: ecco chi sono i più ammoniti





La partita di ieri sera contro la Fiorentina valeva tanto in chiave Champions per la Lazio. I biancocelesti sono usciti sconfitti dal Franchi, con la lotta per un posto tra le prime quattro che si è complicata ulteriormente. La gara contro i viola, nel secondo tempo, ha mostrato una Lazio nervosa: otto sono stati i cartellini gialli rifilati dall’arbitro Maresca ai giocatori di Inzaghi, due ad Andreas Pereira che è stato espulso nel recupero. Come riportato da Lazio Page, con queste otto sanzioni contro la Fiorentina, la Lazio è salita a quota 99 cartellini gialli, diventando la seconda squadra d’Europa con più sanzioni. Davanti ai biancocelesti c’è solo il Getafe con dieci ammonizioni in più. Tra i giocatori di Inzaghi i più ammoniti fino ad ora sono due centrocampisti: Lucas Leiva con dieci ammonizioni e Akpa Akpro con nove.

Con gli 8 cartellini gialli di #FiorentinaLazio, la Lazio ha toccato quota 99 ammonizioni ed è diventata la seconda squadra più sanzionata d’Europa dopo il Getafe 🟨

109 🇪🇸 Getafe

99 🇮🇹 Lazio

97 🇪🇸 Celta

95 🇮🇹 Spezia

93 🇪🇸 Atletico M. Leiva (10) e Akpa-Akpro (9) i più ammoniti — Lazio Page (@laziopage) May 9, 2021

