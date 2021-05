Lazio Women in Serie A, Bianchessi: “Dedichiamo la promozione al presidente Lotito e alla sua famiglia”





Dopo la vittoria contro la Roma CF , la Lazio Women è tornata in Serie A. In merito a questo importante risultato, il direttore Bianchessi è intervenuto a Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: “Emozione importante, questo obiettivo è stato prefissato dall’inizio della stagione. Dedichiamo la promozione al presidente Lotito e alla sua famiglia. Ora vogliamo il primo posto, siamo a due punti di distanza e mancano due partite. Il presidente l’ho sentito stamattina per gli auguri ed ero sereno. I derby sono importanti e vanno vinti. Oggi è una bella festa per tutta la famiglia della Lazio. Godiamoci il presente e al momento opportuno programmeremo il futuro. Forza Lazio”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: