Lazio Women-Roma CF, le formazioni ufficiali





Alle 15.00 allo Stadio “Mirko Fersini” di Formello andrà in scena il derby tra Lazio Women e Roma CF. Gara delicatissima ai fini della classifica per le biancocelesti, che continuano a inseguire il sogno della promozione in Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO – Guidi; Savini, Cuschieri, Martin, Castiello, Di Giammarino, Shanahan, Pittaccio, Gambarotta, Labate Visentin.

Coach: Carolina Morace

ROMA CF – Casaroli; Madarang, Polverino, Di Fazio, Sclavo, Filippi, Glaser, Maroni, Mushtaq, Silvi, Martinez

Coach: Roberto Piras

