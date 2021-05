SERIE A | Il Genoa tenta la rimonta ma non basta: il Sassuolo passa a Marassi





Prosegue la 35esima giornata di Serie A con le sfide di questa domenica. Alle 12.30 sono scese in campo, a Marassi, Genoa e Sassuolo. Il match si sblocca dopo 14 minuti con una rete di Raspadori che porta i neroverdi in vantaggio. Al 29’ il Var nega il pareggio al Genoa. Nella ripresa il Sassuolo raddoppia con Berardi e all’85’ Zappacosta accorcia le distanze ma alla formazione di casa non basta. Sfida che si chiude sul risultato finale di 1-2.

Queste le gare delle 15.00: Hellas Verona-Torino, Benevento-Cagliari e Parma-Atalanta.

