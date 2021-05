La Lazio Women batte la Roma CF e vola in Serie A – FOTO





La Lazio Women ha battuto la Roma CF per 2-1, grazie alle reti di Martin (68′) e Pittaccio (77′): a nulla è servito il gol che ha accorciato le distanze di Glaser (80′). Un risultato fantastico per le ragazze di Carolina Morace, perché questa vittoria certifica il ritorno in Serie A delle biancocelesti. La vittoria è stata celebrata anche dalla Lazio stessa, attraverso il profilo Twitter ufficiale.

