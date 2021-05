Atalanta, terminata l’udienza per la squalifica di Gasperini: sentenza attesa martedì. Ecco cosa rischia





Come riportato da Sky Sport, dopo poco più di un’ora è terminata l’udienza di Gian Piero Gasperini al Tribunale Nazionale Antidoping. La richiesta del procuratore Pierfilippo Laviani era di 20 giorni di squalifica per aver interrotto un test antidoping a sorpresa lo scorso 7 febbraio e per avere inoltre inveito contro gli ispettori che erano a Zingonia. L’allenatore dell’Atalanta rischia così di saltare le ultime 3 partite del campionato, la finale di Coppa Italia contro la Juventus, rischiando inoltre di non poter dirigere gli allenamenti della sua squadra. Il tecnico potrebbe però anche cavarsela solamente con una multa. In caso di condanna ci sarà l’opzione del ricorso in secondo grado alla Corte nazionale di appello antidoping. La sentenza dovrebbe essere emessa martedì.

