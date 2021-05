Calciomercato, Rueda (Pres. Santos): “Kaio Jorge? La situazione è chiara, vuole l’Europa ma serve un’offerta adeguata”





In merito alla questione partenza o permanenza in squadra, il Presidente del Santos Andres Rueda ha parlato del futuro di Kaio Jorge. Sul giocatore ci sarebbe da tempo l’interessamento di diversi club europei, tra cui la Lazio. I biancocelesti però, si sarebbero limitati ad un semplice sondaggio sul giovane talento brasiliano. Ora Jorge attende di scoprire il suo futuro, che può essere ancora al Santos (in caso di rinnovo di contratto) o in squadre più blasonate a livello europeo.

Questo ad oggi il punto di vista del Presidente Rueda, riguardo il suo giocatore:

“Continuiamo a negoziare. Come ho sempre detto, è difficile arrivare al rinnovo. Sia il giocatore che la famiglia sono giunti alla conclusione che è ora di andare in Europa. Ma per noi la situazione è chiara: o arriva una proposta adeguata in estate o continueremo a provare per ottenere il rinnovo.”

