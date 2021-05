CorSera | Lazio Women promossa in Serie A





Con la vittoria per 2-1 sulla Roma Calcio Femminile, la Lazio ha conquistato la promozione in serie A. Le ragazze di Carolina Morace festeggiano con due giornate di anticipo: a segno, nella ripresa, la spagnola Martin (arrivata a 24 gol stagionali) con uno splendido calcio di punizione e Pittaccio. Inutile, per la Roma CF, il gol di Glaser. In Serie A, la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo della Florentia.

Corriere della Sera

