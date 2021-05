Dir. Generale Paideia, Sonia D’Agostino: “Milinkovic? Operazione di 30 minuti, in mattinata la scelta della mascherina”





La dottoressa Sonia d’Agostino, Direttore Generale della Paidea, ha parlato ai microfoni di Radio Radio riguardo l’intervento di Milinkovic di ieri. L’operazione è durata 20/30 minuti. Alle 10 il Prof Cascone, che ha eseguito l’operazione, si riunirà con lo staff per trovare la mascherina tridimensionale in resina più adatta al giocatore. Ogni calciatore ha una mascherina particolare in base al ruolo (il portiere non ha la stessa dell’attaccante, per esempio). Sono mascherine che in passato sono state usate anche per Sinisa Mihajlovic e per Simone Inzaghi

