FORMELLO – Si lavora per il Parma: ritorno in gruppo di Escalante e, parzialmente, di Caicedo





Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina di sabato sera, la Lazio si allena in vista della sfida di contro il Parma, con l’appuntamento della 36° giornata fissato mercoledì ore 20:45. Nella seduta odierna presenti Gonzalo Escalante e Luiz Felipe. Sul campo Inzaghi ritrova anche Felipe Caicedo, il quale ha saltato la partitella finale, svolta da pochi giocatori. L’ecuadoriano infatti si è allenato con il gruppo solo nella prima parte della seduta. Assente ovviamente Milinkovic-Savic, operato al setto nasale dopo lo scontro aereo in cui ha avuto la peggio nella partita contro i Viola.

