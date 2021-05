GIUDICE SPORTIVO – Le sanzioni per i biancocelesti, un nuovo giocatore entra in diffida





Con la gara di ieri sera tra Juventus e Milan si è chiusa anche la 37esima giornata di campionato. Come di consueto sono uscite le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle sanzioni arrivate in questo turno. In casa Lazio arriva la squalifica per Lucas Leiva, essendo il giocatore diffidato, ed essendo stato ammonito durante la gara contro la Fiorentina. Comportamento scorretto nei confronti di un avversario e ammonizione che gli costerà il turno contro il Parma. Squalifica poi anche per Andreas Pereira per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti dell’avversario. Entra poi in diffida anche Akpa Akpro, il centrocampo biancoceleste è sempre più a rischio.

Questione Extra Lazio la squalifica di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, per quanto accaduto al termine della gara contro il Cagliari. Il direttore avrebbe rivolto termini e frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e del VAR all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi e al di fuori dello stadio

