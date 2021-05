Lazio-Parma, la designazione arbitrale





Archiviata la batosta in casa della Fiorentina, adesso la Lazio deve riprendere a correre per tentare nell’impresa di qualificarsi alla prossima Champions League. Qualificazione che passa dalla gara di mercoledì contro il Parma all’Olimpico. Intanto ecco la designazione arbitrale per la gara.

ARBITRO – Dionisi

ASS. – Secchi e Avalos

IV – Giuia

VAR – Piccinini

AVAR – Passeri

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: