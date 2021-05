Lazio-Parma, nessun precedente per Dionisi con i biancocelesti ma con il Parma ecco il dato





La designazione arbitrale per la 36ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Parma a Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Il direttore di gara abruzzese non ha mai arbitrato un incontro dei biancocelesti. In due occasioni, invece, ha diretto il Parma: vittoria per 0-1 sul campo del Fano in occasione dell’11ª giornata del campionato di Lega Pro 2016/2017 e tre anni dopo in Coppa Italia in casa contro il Frosinone (successo per 2-1). Dionisi, in carriera ha invece arbitrato la Lazio Primavera in 7 circostanze (6 vittorie ed un pareggio), incrociando 5 volte Simone Inzaghi in panchina. Nell’arco di questa stagione, il fischietto classe 1988 ha già diretto quattro partite e sarà alla sua sesta partita in assoluto nel massimo campionato.

sslazio.it

