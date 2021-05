Lotito presidente della Salernitana anche in A? Gravina non ha dubbi





Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1, chiarendo anche la situazione di Lotito e della Salernitana. Ecco le sue parole: “Lotito presidente della Salernitana? Noi abbiamo un articolo chiaro, non consente le partecipazioni o le situazioni di controlli in via diretta di due club nel mondo professionistico. Il presidente Lotito ha goduto di una deroga, tutti sapevano cosa sarebbe successo. Grande auguri alla Salernitana ma le regole sono regole e in caso di promozione il controllo del club non può essere mantenuto pena la mancata partecipazione al campionato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: