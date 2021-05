Papadopulo: “Alla Lazio sono rimaste poche speranze per la Champions, la profondità della rosa ha inciso”





L’ex allenatore della Lazio Giuseppe Papadopulo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, esprimendo il suo parere, tra gli argomenti, anche sull’ultima partita della Lazio contro la Fiorentina:

“Sono contento per la promozione della Salernitana, Salerno è una piazza che ti dà tanto ed ha pochi eguali. Lotito l’ho conosciuto all’inizio della sua presidenza alla Lazio. Veniva denigrato ma avevo capito che avrebbe fatto strada e con il tempo ha acquisito conoscenze che non aveva, e questo dimostra che tipo di persona sia. Fiorentina-Lazio? I Viola cercavano tre punti per togliersi da quella posizione e ne ha fatto spese la Lazio. Le partite vanno giocate ed interpretate bene e la Lazio non l’ha fatto al meglio. Alla Fiorentina invece è riuscito. Ai biancocelesti sono rimaste poche speranze per la Champions League, devono giocarsele al meglio sperando nell’errore di qualcun’altra. Nella Lazio ha inciso la profondità della rosa, la società non deve incorrere più in certi errori se hai certe ambizioni.”

