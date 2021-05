Salernitana, morto un giovane tifoso durante i festeggiamenti per la promozione in A





Dalla festa alla tragedia a Salerno: a seguito della promozione raggiunta dalla Salernitana in Serie A, i tifosi si sono riuniti per festeggiare lo storico traguardo. Proprio durante il momento di gioia condiviso tutti i sostenitori però, è avvenuto un incidente stradale mortale che ha visto coinvolto un ragazzo di poco più di 25 anni. Le cause del decesso sarebbero ancora da accertare, ma dalle ricostruzioni sembrerebbe come il ragazzo si sia infranto con il suo motorino su una macchina parcheggiata. La tragedia, vedrebbe inoltre coinvolta anche una ragazza, al momento in sella insieme al giovane, che però avrebbe riportato solo qualche escoriazione. A seguito dell’intervento della Croce Rossa, nei pressi di Piazza Concordia, il giovane è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragone, dove si è purtroppo definitivamente spento.

