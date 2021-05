SERIE B – I verdetti dell’ultima giornata: la Salernitana vince 3-0 e torna in Serie A, un altro successo firmato Lotito





Con la vittoria per 0-3 in casa del Pescara e la sconfitta del Monza per 0-2 contro il Brescia, la Salernitana ritorna ufficialmente in Serie A. Il Presidente Lotito festeggia così una doppia promozione essendo patron anche della squadra campana. La prima in casa biancoceleste della Lazio Women e ora quella della Salernitana che per la seconda volta nella sua storia torna nella massima serie. Una vittoria e una promozione sudata e meritata, frutto del lavoro accurato e preciso della società composta da Lotito e Mezzaroma. Una gestione e un percorso che merita i giusti elogi. In 10 anni partendo dalla Serie D, dopo la dichiarazione di fallimento, è potuta tornare ai vertici e dal prossimo anno potrà giocarsi le sue carte con le ‘grandi’. Adesso però Lotito, visto il regolamento FIGC, dovrà lasciare la presidenza campana per ovvi motivi.

Con la sconfitta contro il Brescia per 0-2, il Monza affronterà dunque i play-off come terza classificata, insieme a Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia. Il Pordenone batte il Cosenza e resta così in Serie B. In Serie C oltre al Cosenza retrocedono anche Reggiana, Pescara e Virtus Entella

