Grazie alla vittoria per 2-1 di ieri pomeriggio nel derby contro la Roma Calcio Femminile, la Lazio Women di Carolina Morace ha conquistato la promozione in Serie A femminile. Oltre che a fine partita sul campo del Centro Sportivo di Formello, l’esultanza e la gioia delle ragazze biancocelesti si è riversata anche sui social. Ma non solo loro hanno festeggiato: Anna Falchi, nota showgirl di fede biancoceleste, ha fatto i complimenti alla Lazio Women ed al suo mister, Carolina Morace, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Il post, dove è stata pubblicata una foto che ritrae Anna Falchi insieme alla Morace, è accompagnato dal messaggio: “Un plauso alla grande professionista Carolina Morace per la promozione in serie A della Lazio Women!!! Carolina sei stata fantastica! Hai portato una ventata di freschezza, di forza e determinazione! Carolina sei MITICA! Soddisfazioni anche in campo femminile per noi laziali! Sempre e comunque al grido FORZA LAZIO!!!”.

