SuperLega, Gravina: “Se la Juventus non si ritira sarebbe fuori dal campionato”





Rispondendo a una domanda precisa e netta a margine di un collegamento a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1, Gabriele Gravina, Presidente della Figc, ha voluto ancora sottolineare come in caso di permanenza nella Superlega la Juventus andrà incontro all’esclusione dal campionato di Serie A. Ecco le sue parole: “La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega, come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”.

