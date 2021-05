Beppe Marotta dopo la riunione tra i club di Serie A: “Tema Superlega superato in un clima di grande cordialità”





Giuseppe Marotta ha parlato ai media presenti dopo la riunione tra i club di Serie A in merito al tema Superlega. Ecco le sue parole: “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Anche il costo del lavoro sicuramente è una variante che incide molto nell’economia di bilancio. Gli aspetti giuridici non competono sicuramente a me. Ripeto, il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità“.

