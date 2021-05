Brutto infortunio per Verratti al Psg: ora l’Europeo è a rischio





Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini rischia di perdere un pezzo grosso per il centrocampo azzurro, in vista dei prossimi europei. Marco Verratti, infatti nei giorni scorsi, ha rimediato, in allenamento, un brutto infortunio al ginocchio destro e per questo, ha concluso in anticipo la sua stagione con il Psg. Il club francese ha fatto sapere che i tempi di recupero del calciatore si sono allungati e dovrà restare fuori almeno 3 settimane. L’Europeo è sempre più vicino e l’ex Pescara rischia di non essere al meglio per la competizione. Le sue condizioni verranno monitorate di settimana in settimana e Verratti farà di tutto per rispondere affermativamente alla chiamata dell’Italia.

