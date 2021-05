Buffon saluta la Juventus, per i bookmaker spuntano Genoa e Lazio





In mattinata, Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus a fine stagione. Come riportati da Agipronews, i bookmaker hanno pubblicato le quote riguardo il futuro del portiere: al primo posto per la Snai c’è il Genoa, a quota 7,00. Al secondo posto si trova a sorpresa la Lazio, quotata invece ad 8,00. Tra le altre opzioni troviamo il Parma a quota 12,00, mentre più lontane sono le piste che lo porterebbero all’Atalanta o all’estero. Lo scenario più probabile resta al momento il ritiro, dato a 3 volte la posta.

