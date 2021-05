CdS | Carolina Morace si racconta: “La Lazio meritava la Serie A, sono fiera della mia rosa. Per il rinnovo nessun problema”





La coach Carolina Morace ha raccontato la sua esperienza alla Lazio Women, culminata con la promozione in Serie A, in una bella intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

“Raggiungere la promozione è stato commovente. Si è festeggiato tanto in campo, ho visto piangere chiunque. Siamo il miglior attacco, la miglior difesa, meritiamo la Serie A! Peccato non aver potuto esultare in uno stadio pieno. Il presidente Lotito è un vincente, come prima cosa mi ha detto: il Pomigliano ha pareggiato, siamo a 2 punti dalla testa della classifica, noi lottiamo per quello. Insomma, anche lui è come me, non si accontenta. Sicuramente vogliamo continuare a fare bene anche nelle ultime due giornate e chiudere al meglio.

Il gruppo ha risposto in modo straordinario a quello che ho proposto, per esempio ho aumentato il numero di sedute di allenamento, 5 più la partita, solo il lunedì libero. Abbiamo capito di aver imboccato la strada giusta dopo la vittoria con il Pomigliano, la capolista, ci ha dato consapevolezza della nostra forza. Adriana Martìn? Tutte la vedono come una leader, è stata fondamentale ed è molto umile. Voglio menzionare anche Santoro e Savini, due capitani coinvolgenti che hanno garantito i giusti valori di squadra. Sono orgogliosa della mia rosa per la loro dedizione. Per il mio rinnovo, non credo ci siano problemi, entrambe le parti sono contente. Il centro sportivo di Formello è un biglietto da visita per le giocatrici che vogliono vincere. Il calcio femminile in Italia è leggermente indietro, bisogna vedere ora quanti club saranno pronti a investire per consentirne la crescita”

