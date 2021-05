Fiorentina, Iachini annuncia l’addio a fine campionato: “Qui ci rimetto la salute”





In conferenza stampa, prima della gara di domani tra Cagliari e Fiorentina, l’allenatore viola Beppe Iachini ha annunciato il suo addio alla squadra toscana. Queste le sue parole: “Ero in grande difficoltà, non ho potuto dire di no perché sono legato a Firenze, sono affezionato alla città ed all’ambiente. Poi la società mi ha dimostrato sempre stima, anche perché ha visto come lavoriamo e come, ad esempio, abbiamo vissuto la pandemia. Sono tornato e l’ho fatto con il cuore. Ora stiamo raggiungendo questo obiettivo, penso a terminare la stagione al meglio e poi farò il mio percorso, ma non perché non sia affezionato a Firenze, ma perché ci rimetto anche la salute. Poi nel calcio mai dire mai, ma ci tengo a mantenere un buon rapporto con lui.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: