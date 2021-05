FORMELLO – Strakosha in porta, Patric in difesa e Cataldi in regia. Dubbio panchina per Milinkovic





Brucia ancora la sconfitta contro la Fiorentina, la Champions è un miraggio lontano ma non è ancora tramontata la speranza. Il Parma diventa un crocevia fondamentale per tenere vive le speranze nonostante le assenze in mezzo al campo. Mancheranno gli squalificati Lucas Leiva e Andreas Pereira mentre rimane il dubbio per la panchina legato a Milinkovic. Il serbo ha svolto un lavoro personalizzato con il preparatore Fonte senza mai partecipare alla seduta della squadra. Il tecnico ha detto che sarà out ma la sensazione è che ci sia la speranza di averlo almeno fra le riserve. E’ recuperato Escalante che ha completato la rifinitura, l’argentino ha messo alle spalle la lesione muscolare al polpaccio ma partirà dalla panchina. Le prove tattiche di oggi pomeriggio parlano di una occasione per Cataldi in cabina di regia che torna titolare dopo l’unica apparizione dal primo minuto contro la Juventus nella sfida di andata. La creazione del gioco graverà tutto sulle spalle di Luis Alberto che dovrà fare attenzione ai cartellini gialli essendo diffidato. Il reparto sarà poi completato da Marco Parolo che dovrà assicurare intensità e interdizione per favorire i compagni. Sulle fasce laterali è confermato Lazzari a destra mentre ritorna Fares dal primo minuto con Lulic che potrà godere di un turno di riposo. Davanti la novità è Vedat Muriqi che prenderà il posto di Correa al fianco di Immobile. Il kosovaro ha trovato proprio contro gli emiliani la prima rete in biancoceleste e vuole ripetersi. L’argentino quindi potrà tirare il fiato e tenere sotto osservazione il polpaccio dove oggi ha rimediato una botta. Torna disponibile anche Caicedo. Altra variazione riguarda la difesa con il ritorno di Patric dal primo minuto. Lo spagnolo si muoverà con Radu ai lati di Francesco Acerbi con Luiz Felipe pronto a subentrare come a Firenze ma attenzione all’ammonizione, il braisiliano è diffidato. Scelta a sorpresa fra i pali dove tocca dopo mesi di astinenza a Thomas Strakosha. Una chances per l’albanese per convincere tecnico e ambiente di essere stato accantonato troppo in fretta.

