Gli Ultras Lazio caricano i tifosi in vista del derby: l’appuntamento per sostenere i biancocelesti – FOTO





La gara più sentita ed emozionante dell’anno si avvicina: dopo l’infrasettimanale di domani, infatti Roma e Lazio si sfideranno sabato sera all’Olimpico. Data l’assenza di pubblico dallo stadio ormai da più di un anno, gli Ultras Lazio hanno deciso di chiamare a raccolta i tifosi in vista della stracittadina. L’appuntamento per caricare la squadra e far sentire loro il sostegno è per Sabato alle 15.00 a Ponte Milvio: sciarpe e bandiere “d’obbligo” per colorare la piazza dei tifosi biancocelesti. Di seguito l’intero messaggio degli Ultras:

–

