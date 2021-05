Il Tempo | Lazio, maledette trasferte





La Champions League appare come un miraggio, soltanto un miracolo potrebbe regalare alla Lazio l’obiettivo primario individuato a inizio stagione. Traguardo ambizioso a dire il vero, considerando il mercato non propria mente centrato e un organico eccessi vamente esperto. Ma con pochi accorgimenti, e una maggiore attenzione l’obiettivo sarebbe potuto essere ancora alla portata. La Lazio guarda i numeri e scopre la propria patologia: ha il mal di trasferta. I biancocelesti non sono riusciti a mantenere un rendimento costante, cedendo il passo troppe volte lontano dallo stadio Olimpico. Fin qui, la squadra di Inzaghi ha ottenuto soltanto 26 punti in 17 partite, con una media punti di 1,52 per ogni gara. Otto vittorie, due pareggi e sette sconfitte, troppo poco per tenere il passo delle dirette concorrenti; in tal senso, il Milan registra il miglior cammino lontano da casa, con 43 punti ottenuti. Poi ci sono Inter e Atalanta, che hanno gua dagnato in trasferta rispettivamente 39 e 36 punti, chiude il poker della virtuale Champions League il Napoli di Gattuso che ha ottenuto fin qui 34 punti. Le squadre che hanno avuto il miglior rendimento in trasferta, sono anche quelle che al momento – si qualificherebbero per la Champions League. La Lazio – considerando la graduato ria dei punti ottenuti in trasferta – è soltanto al settimo posto, mentre guar dando i punti ottenuti in casa è quarta, in piena media Champions League. Le sette sconfitte subite in trasferta pesano molto, paradossalmente sembrano pesare ancor di più i due pareggi ottenuti con Benevento e Genoa, con i biancocelesti in vantaggio, e ripresi nel corso della partita dagli avversari. Focalizzando l’attenzione unicamente su queste due sfide, la Lazio con una maggiore attenzione avrebbe potuto portare a casa quattro punti in più, che alla luce della classifica attuale sarebbero stati preziosissimi: aggiunti ai 64 punti attuali, e con la sfida contro il Torino ancora da recuperare, la Lazio sarebbe stata virtualmente immediata mente alle spalle di Atalanta e Milan, al quarto posto, in solitaria. Un’altra partita mortifera per la corsa alla Champions League è stata senz’altro quella contro il Milan a San Siro, con i rossoneri in gol nel secondo minuto di recupero, al novantaduesimo, dopo che la squadra di Inzaghi era stata in grado di recuperare il doppio svantaggio iniziale grazie ai gol di Luis Alberto e Immobile. In quella fredda notte di dicembre, la Lazio ha lasciato buona parte delle possibilità di raggiungere il proprio obiettivo, le altre chances si sono per se strada facendo, negli scontri diretti, dove nelle restanti quattro trasferite contro Juventus, Inter, Napoli e Atalanta la formazione biancoceleste ha ottenuto la miseria di tre punti nella vitto riosa sfida contro la squadra di Gasperini; pochi, troppo pochi per ambire a un posto nell’Europa che conta, per correre spalla contro spalla con le altre concorrenti fino alla fine del campionato. Restano quattro partite per provare a fare il miracolo, per chiudere nei migliore dei modi la stagione, per non avere ulteriori rimpianti. Il Tempo\Simone Pieretti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: