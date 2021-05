Lazio-Parma, Akpa Akpro: “Sarà importante, vogliamo rialzarci subito”





Alla vigilia della gara tra Lazio e Parma, nel match program della gara uno degli intervistati è il centrocampista biancoceleste Akpa Akpro. Ecco le sue parole:

Arriva il Parma: l’occasione giusta per inseguire ancora la Champions?

“Sarà una partita importante, come tutte le altre. Questa però lo sarà ancora di più perché veniamo dalla sconfitta contro la Fiorentina e vogliamo rialzarci subito. La qualificazione in Champions sarà sempre un obiettivo importante per la Lazio“.

Quanto sei cresciuto rispetto all’inizio della stagione?

“Ora ho più esperienza in Serie A e questo è importante, sono cresciuto piano piano con la squadra, prendendo più fiducia. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, mentre oggi ho un grande rapporto con tutti i miei compagni di squadra“.

A distanza di mesi, quanta emozione provi nel ripensare al gol al Borussia Dortmund?

“Si, fu una notte magica ed indimenticabile ma spero che la qualificazione alla prossima Champions League possa essere ancora più bella di quel gol contro la squadra tedesca“.

