Lazio-Parma, i convocati di D’Aversa: fuori Kucka





Il Parma ha da poco reso noto le decisioni del tecnico D’Aversa in merito ai convocati per la partita contro la Lazio. All’appello manca un big di centrocampo: si tratta di Kucka, che si aggiunge ad una lista di indisponibili già di per sé lunga, per i ducali.

Ecco le scelte di D’Aversa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Camara, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè.

