Lazio-Parma, Inzaghi: “Dobbiamo tornare a vincere. Milinkovic? Speriamo di recuperarlo per il derby”





Alla vigilia del match di Serie A, valevole per la 36esima giornata, Lazio-Parma, il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “Per noi sarà una partita importante, siamo reduci dalla sconfitta di Firenze ed abbiamo assoluto bisogno di tornare a vincere. Affronteremo una squadra che avrebbe meritato un’altra classifica rispetto a quello che ha fatto vedere. Ci sono ancora 12 punti a disposizione, dobbiamo fare del nostro meglio. Leiva e Pereira non ci saranno per squalifica, Milinkovic è stato operato due giorni fa ed ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà, speriamo di recuperarlo per il derby, ma dovremo vedere come reagirà. Mi dispiace che sia stato retrocesso il Parma, ma sono convinto che torneranno presto nella massima serie perché hanno una Società solida alle spalle. I ducali hanno tante scelte a disposizione, ma io sono concentrato sulla mia squadra perché avremo qualche defezione. Dovremo offrire una grande prova”.

