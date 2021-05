Lazio-Parma, niente conferenza stampa per il tecnico D’Aversa: ecco il motivo





Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha deciso che non interverrà in Conferenza Stampa alla vigilia del match con la Lazio. La motivazione risiede nel momento negativo del club, ormai retrocesso, che il mister ha già analizzato nel post-partita contro l’Atalanta. Pertanto non ci sarà nessuna conferenza davanti ai giornalisti ma una semplice intervista sul sito ufficiale della società.

