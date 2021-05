LAZIO WOMEN | Patrizia Panico: ”Complimenti alla Lazio per la promozione in Serie A femminile”





L’ex calciatrice della Lazio e attuale vice allenatrice dell’Italia under 21 maschile oltre che tecnico dell’under 15, Patrizia Panico ha condiviso sulla propria pagina Facebook alcune foto del campionato di calcio femminile, scrivendo: ”Complimenti alla juventus per la vittoria del campionato di serie A femminile! Alla official_sslazio ed al asdcalciopomigliano1920 per la promozione in serie A femminile. Ai club, agli staff ed alle giocatrici un grande ringraziamento per aver reso questo sport ancora più affascinante ed emozionante!”

