Leggo | Difficile ma non ancora impossibile: la Lazio proverà a centrare la qualificazione in Champions





Difficile ma non ancora impossibile la Lazio proverà a centrare la qualificazione in Champions fino a quando non sarà la matematica a condannarla. Domani allo stadio Olimpico arriva il Parma già retrocesso ma Simone Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo: squalificato sia Leiva che Pereira anche Milinkovic, che tra l’altro è diffidato, è pronto a dare forfait: il serbo domenica è stato operato alla clinica Paideia al setto nasale e ieri ha osservato un po’ di riposo precauzionale. Farà di tutto per essere in campo domani sera anche se la speranza dell’allenatore è quella di averlo a disposizione sabato nel derby contro la Roma. Nessun problema per Luis Alberto sul quale però pende la spada di Damocle della diffida che lo mette a rischio per il derby, sono tornati un gruppo sia Caicedo che Escalante. L’attaccante ha saltato solo la partitella finale, mentre l’ex Eibar è completamente recuperato. Scontata la squalifica è pronto a rientrare Fares.

SALERNITANA IN A – Con la promozione in serie A della Salernitana Claudio Lotito, co-proprietario del club campano insieme al cognato Marco Mezzaroma, dovrà vendere una delle due società per evitare di incorrere in sanzioni perché le norme federali non consentono a un soggetto né di possedere due club militanti nello stesso torneo né tantomeno di venderlo a parenti fino al quarto grado. Non appena il campionato di B terminerà il 27 maggio, una volta ufficializzata la promozione in A della Salernitana Lotito, come recita il quarto comma dell’articolo 16 bis, dovrà dare immediata comunicazione alla Figc e porvi termine entro 30 giorni. E se non si presentasse nessun acquirente? Nelle norme è presente una clausola generale che prevede, qualora non si manifestasse nessun acquirente nei trenta giorni previsti per la cessione, la possibilità di deroghe e nessuna sanzione. Leggo\Enrico Sarzanini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: