Salernitana in A, Cristina Mezzaroma: "Mi auguro che la nuova proprietà la sappia curare e gestire"





Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, ha parlato a Salerno della promozione della Salernitana, dando chiari indizi per il futuro: “Con immensa gioia, ma anche con un velo di tristezza, la proprietà rimarrà a mio figlio per i prossimi trenta giorni. Ci sono stati momenti difficoltosi e molto belli. Sono orgogliosa di mio figlio e di mio marito, di mio fratello, perché anni fa avevano promesso una cosa che hanno portato a termine, raggiungendo un risultato meritatissimo per la Salernitana e la città. Avranno sempre un posto speciale nel mio cuore: gente solare e accogliente, capaci di far provare grandissime emozioni. Mi auguro che la nuova proprietà la sappia curare e gestire, ed amare come ha fatto la mia famiglia“. Poi il figlio Enrico Lotito: “Castori è stato un grande condottiero. Sono contento di questo risultato, meritato dai ragazzi, che hanno reso felici tutti: dedico la promozione alla mia famiglia“. Lo riporta salernotoday.it.

