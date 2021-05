Scarpa d’oro, Lewandowski: “Vincerla in Germania è più complicato che in Italia”





L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski si è raccontato ai microfoni di Tuttosport, parlando anche della Scarpa d’oro e di Serie A. Queste le sue parole: “Spero di segnare anche nelle due giornate finali della Bundesliga, poi dovrò aspettare i verdetti degli altri tornei. Per chi gioca in Germania è più complicato vincere la Scarpa d’Oro perché, rispetto a Italia, Inghilterra, Spagna e Francia, il campionato ha quattro giornate in meno. E in quattro partite si possono segnare diversi gol. Proprio per questo sarei ancora più contento e orgoglioso di conquistare la mia prima Scarpa d’Oro. Serie A? Sicuramente è un campionato più tattico e difensivo. Ma è difficile segnare tanto in Italia quanto in Germania, Spagna o Inghilterra. Futuro qui? Capita di parlare di calcio italiano, mi hanno raccontato molte cose sul vostro campionato. Alcune squadre le conosco bene perché le ho affrontare in Champions. La verità, però, è che oltre ad avere un contratto con il Bayern, mi trovo benissimo in questo club”.

