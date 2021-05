SERIE A | Il Napoli batte l’Udinese





Allo Stadio Diego Armando Maradona, termina la sfida delle 20:45 che apre il turno infrasettimanale. Il Napoli vince per 5-1 sull’Udinese (28′ Zielinski, 31′ Fabian Ruiz, 41′ Okaka, 56′ Lozano, 66′ Di Lorenzo). La squadra di Gattuso, in corsa per un posto in Champions, sorpassa momentaneamente Atalanta e Milan, raggiungendo quota 73 punti.

