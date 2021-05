SOCIAL | La gioia della Lazio Women per la promozione in Serie A: il discorso del capitano Santoro alle compagne – VIDEO





La Lazio Women grazie all’ultima e grande vittoria nel derby si è guadagnata la promozione in Serie A. Un obiettivo che sembrava stesse per sfumare a metà stagione, dove poi però è subentrata in corsa la coach Carolina Morace che ha saputo risollevare la sorte della Lazio Women, grazie al durissimo lavoro delle ragazze biancocelesti che non hanno mai smesso di credere nel sogno di tornare nella massima serie. Ottenuta la vittoria che le ha portate matematicamente in Serie A, al via i festeggiamenti: il capitano Martina Santoro ha, infatti, condiviso sui social un discorso simpatico e commovente rivolto alle sue compagne, che racchiude la fatica fatta finora e la grandissima soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Qui per ascoltare le parole di Santoro alle sue compagne:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinasantoro22)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: