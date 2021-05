TMW| Silvestri in uscita dal Verona, piace a Lazio e Fiorentina





Marco Silvestri lascerà l’Hellas Verona al termine di questa stagione. Il portiere classe ’91, che ha col club di patron Setti un contratto in scadenza nel 2022, non ha giocato nell’ultimo match contro il Torino e non dovrebbe farlo nemmeno tra due giorni a Crotone. Questo perché Ivan Juric, su indicazione della società, sta provando Ivor Pandur, estremo difensore croato classe 2000. Vuole capire in questo finale di stagione se Pandur potrò o meno essere il portiere titolare dell’Hellas per la prossima stagione.

Silvestri, infatti, ha già comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto e andare via a fine stagione. Vuole fare quel salto di qualità che s’è conquistato sul campo, grazie alle ultime due ottime stagioni agli ordini di Juric che hanno fatto seguito a quella della promozione nel massimo campionato.

Dove andrà Silvestri? Oggi è prematuro dirlo. Ma i club che hanno già mostrato interessi non mancano. Su tutti, la Lazio e la Fiorentina. Silvestri piace molto a Igli Tare, che vuole cedere Strakosha e poi acquistare un altro portieri in grado di giocarsi il posto con Pepe Reina, destinato a restare anche la prossima stagione. C’è poi la Fiorentina, che dopo aver definitivamente perso Lafont proverà a cedere anche Dragowski, che piace al Borussia Dortmund. Se va via il polacco, parte dell’incasso verrà dirottato proprio su Silvestri, che ha una valutazione di circa 5 milioni di euro.

Non sarà l’unico big che lascerà l’Hellas. Destinato ad andare via questa estate anche Mattia Zaccagni. A un passo dal Napoli a gennaio, Zaccagni come Silvestri ha un contratto in scadenza nel 2022 e ha già fatto sapere alla società che la prossima per lui sarà l’estate del salto di qualità.

fonte tuttomercatoweb.com

