Maurizio Tonicchi, procuratore dei giocatori della Primavera Castigliani e Floriani, è intervenuto a Radio in Piazza, nella trasmissione ”Il Calcio è Uguale per Tutti”.

Cosa ti aspetti da Floriani e Castigliani?

”Si contraddistinguono per la loro umiltá. Partita dopo partita si sono dimostrati pedine importanti. Sono convinto che si vada alle 18 squadre, con la retrocessione del povero Ascoli. Sono entrambi sotto contratto e blindati dalla Lazio. La crescita nella Lazio sarebbe la miglior cosa da portare avanti. Se la Lazio dovesse andare in Primavera 2, potremmo valutare altri scenari. Rimanendo in Primavera 1, essendo stimati sia da Inzaghi che Tare, rimarrebbero alla Lazio. Qualora dovesse scendere in Primavera 2, è normale che bisognerebbe mettersi al tavolino per parlare del progetto”.

