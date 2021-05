TuttoSport | Inzaghi-Lotito, il grande freddo





Appesi a tutto, con la sensa zione che dopo la sconfitta di Firenze dall’esaltazione si rischi di passare diretta mente alla grande depressione. Con la sola certezza di giocare in Europa ma con la Champions sempre più lontana. Con un centrocampo tutto da reinventare e un Simone Inzaghi di nuovo a riflettere se sia meglio legarsi altri tre anni al progetto di Claudio Lotito oppure pensare ad altri lidi, anche all’estero magari. Le ultime due settimane di stagione in casa Lazio se le sognavano diversamente. Partendo dalla lotta alla Champions, bonus Torino aparte, domani sera servirà solo vincere ai biancocelesti per tenere ancora viva la matematica fino all’ultimo, ma contro i gialloblu già retrocessi mancheranno sia Leiva per squalifica che Milinkovic-Savic per l’operazione al setto nasa le. E la cosa che più preoccupa Inzaghi è che il serbo difficilmente riuscirà a recuperare per il derby contro la Roma. E contro il Parma avrebbe preferito fare al tre scelte, come magari pre servare Luis Alberto, an ch’egli diffidato e a rischio di compromettersi per il derby dovesse rimediare un’altra ammonizione contro i gialloblu. Per la sfida di domani sera, le alternative in mediana sono pochissime e facilmente prevedi bili: Cataldi in regia, uno tra Parolo e Akpa Akpro nel ruolo di mezzala lascia to vacante da Milinkovic. Cambierà la spinta e l’apporto del serbo in mezzo al campo. Senza il play ti tolare e la forza motrice del gioco, la palla rischierà di passare quasi sempre tra i piedi di Luis Alberto, nuovamente chiamato a pren dersi sulle spalle la Lazio e mantenere acceso un bar lume di speranza Champions che dovrà sopravvivere inesorabilmente al derby. Contro una Roma senza più obiettivi se non quello di salvare la stagione battendo i rivali concittadini e negandogli il pass per la coppa più prestigiosa. È così che il derby contro i giallorossi diventa ancora più decisivo, per le sorti della Lazio e anche per il futuro di Inzaghi in biancoceleste. Il tecnico piacentino sta riflettendo da tempo sul suo futuro, in Italia ha interessi importanti, in Premier oltre al Leicester anche il Tottenham, per giunta la mancata qualificazione in Champions dopo gli ottavi di quest’anno per lui significherebbero la fine di un ciclo che riaprirebbe in biancoceleste solo con una vera e propria rivoluzione. Niente di più lontano dai progetti della società, che punta semplicemente a puntellare i reparti e tenterà forse di vendere uno o due big tra Luis Alberto, Milinkovic e Correa per monetizzare. E se dopo esser guarito dal Covid era stato Inzaghi a rinviare ogni di scorso a fine stagione, dal le parole di Lotito dopo Firenze («Sono amareggiato») emerge che ora anche la società sta pensando anche a soluzioni alternative. TuttoSport\Simone Di Stefano

