Vaccino anti covid-19, 15 e 16 Maggio l’Open Day Astrazeneca per gli Over 40 (nati nel 1981)





Sabato 15 e domenica 16 Maggio ci sarà l’Open day Astrazeneca con i ticket virtuali per gli over 40 (nati nel 1981). Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni. Lo riporta la stessa Regione Lazio sul proprio profilo Facebook.

