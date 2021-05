12 maggio 1974, il primo Scudetto laziale: quando la Banda Maestrelli scrisse la storia | VIDEO





Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D’Amico. Non solo una formazione, bensì la storia della Lazio. Una banda guidata dal suo condottiero Maestrelli, sotto la supervisione del presidente Umberto Lenzini.

Domenica 12 maggio 1974, i biancocelesti battono 1-0 il Foggia grazie alla rete del solito Chinaglia che trasforma un calcio di rigore: così la Lazio festeggia, con una giornata d’anticipo, il primo Scudetto. Un gruppo entrato di diritto nella storia ultracentenaria del club, ma soprattutto nel cuore di ogni tifoso…e non solo. Una banda di ribelli, quella del Maestro, capace di unirsi in nome dell’aquila portata sul petto. 47 anni fa, la prima grande festa in casa Lazio.

Una grande festa, ricca di bandiere biancocelesti. Questo il ricordo del 12 maggio 1974, celebrato anche dalla società via social attraverso un video emozionante.

