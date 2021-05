12 maggio 2004, la Lazio conquista la quarta Coppa Italia della sua storia: il ricordo del club | VIDEO





Il 12 maggio, nella storia biancoceleste, rappresenta una delle date più importanti. Non solo per aver conquistato il suo primo Scudetto della storia, nel 1974. Nello stesso giorno, ma con trent’anni di differenza, il club biancoceleste conquistava anche un altro trofeo: si tratta della Coppa Italia, la quarta della storia laziale. Un grande percorso, iniziato contro il Modena agli ottavi di finale, proseguito con il Parma ai quarti, con il Milan in Semifinale, per poi concludersi contro la Juventus nell’ultimo atto. In quell’anno la finale non si disputava ancora in gara unica, ma andata e ritorno: nella prima gara, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra allenata da Roberto Mancini, si impose per 2-0 sui bianconeri, grazie alla doppietta di Stefano Fiore. Nel ritorno invece, dopo che la Juventus aveva pareggiato il risultato, andando in vantaggio di due reti, la coppia Corradi-Fiore portò il risultato sul 2-2 finale che consegnò il trofeo alla Lazio. A distanza di 17 anni da quel trionfo, il club biancoceleste ha voluto ricordarlo attraverso un video, pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, la cavalcata della Lazio fino alla conquista della Coppa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: