Il campionato sta per chiudersi ed il mercato a breve entrerà nel vivo. Intanto però le prime indiscrezioni e le prime suggestioni iniziano a venir fuori. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds biancocleste Igli Tare si sta iniziando a muovere: segnalato infatti un incontro tra lui e Capozzucca, diesse del Cagliari. La Lazio sarebbe tornata alla carica per Nandez, il mediano che piaceva già due anni fa. Potrebbe quindi trattarsi di un possibile obiettivo. L’altro nome appetibile, rimanendo in casa sarda, è quello di Cragno; l’estremo difensore sarebbe un investimento importante in prospettiva, vista l’età di Reina, il contratto in scadenza di Strakosha (2022) ed il fatto legato agli italiani da inserire nelle liste Uefa.

