CdS | Lazio-Inzaghi, stallo: spunta il Tottenham





La firma sul rinnovo del contratto di Inzaghi tarda ad arrivare. L’incontro con il patron biancocleste Claudio Lotito sembra essere slittato più volte e, ad oggi, numerosi club hanno messo gli occhi sul tecnico laziale. Come riporta il Corriere dello Sport, tra contratto in scadenza e incertezze sul futuro, ad oggi un divorzio non può escludersi. Per il presidente manca solo la firma, il vertice a questo punto è previsto per la fine del campionato ma intanto, dopo il sondaggio del Leicester, è spuntato anche il Tottenham per l’allenatore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: